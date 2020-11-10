"Экстравагантный стиль": Мисс Украина показала пикантное фото в рваных колготах

Анастасия Суббота / Instagram

Победительница украинского конкурса Красоты Мисс Украина 2019 Анастасия Суббота порадовала поклонников трендовым фото в рваных колготках, на котором во всей красе показала соблазнительные ножки и попу.

Анастасия Суббота в Instagram сверкнула сексуальными ягодицами.

"Я влюблена!", - пишет она

На фото, которые показала Анастасия, она позирует на полу контрастируя ярко-рыжими волосами с черным полупрозрачным боди и рваными черными колготами.

Девушка соблазнительно изгибается, и позирует так, чтобы с лучшей стороны показала свою аппетитную фигуру.

Она позировала для фотографов ALEKSANDR & MARINA YURESKOL.

Анастасия Суббота / Instagram

Анастасия Суббота / Instagram

"Экстравагантный стиль", "Очень красивая", "Безумно красивая",

"Мода на дырявые колготки пошла!!!! Это очень даже выгодно для бюджета!!!!"

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