"Экстравагантный стиль": Мисс Украина показала пикантное фото в рваных колготах

Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота поделилась с поклонниками горячими фото из новой фотосессии.
Победительница украинского конкурса Красоты Мисс Украина 2019 Анастасия Суббота порадовала поклонников трендовым фото в рваных колготках, на котором во всей красе показала соблазнительные ножки и попу.
Анастасия Суббота в Instagram сверкнула сексуальными ягодицами.
"Я влюблена!", - пишет она
На фото, которые показала Анастасия, она позирует на полу контрастируя ярко-рыжими волосами с черным полупрозрачным боди и рваными черными колготами.
Девушка соблазнительно изгибается, и позирует так, чтобы с лучшей стороны показала свою аппетитную фигуру.
Она позировала для фотографов ALEKSANDR & MARINA YURESKOL.
"Экстравагантный стиль", "Очень красивая", "Безумно красивая",
"Мода на дырявые колготки пошла!!!! Это очень даже выгодно для бюджета!!!!"
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