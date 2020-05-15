Легендарную российскую порнозвезду задержали правоохранители

Елена Беркова попалась полиции / Instagram

У звезды Дом-2 и русской порноактрисы Елены Берковой конфисковали машину пропавшего мужа Владимира Савро.

Бизнесмен Владимир Савро, который был женат с Еленой Берковой, пропал без вести несколько лет назад во время отдыха на Черном море. Тогда была информация, что их обоих смыло волной в открытое море, но только Елену Беркову смогли спасти из моря.

В результате, мужчину объявили пропавшим. А Беркова погоревала и стала использовать Nissan мужа, параллельно накапливая штрафы, которые и не думала оплачивать.

При этом, телеграм-канал Mash пишет о том, что 14 мая Елену Беркову остановили сотрудники ГИБДД на МКАД. Когда они стали проверять ее документы, то обнаружили, что на машине числится очень много штрафов и 66 ограничений.

В итоге, автомобиль Елены Берковой увезли на эвакуаторе, а порноактрису оформили и передали судебным приставам. Когда ее отпустили, и отпускали ль вообще - пока что не сообщается.

Напомним, что на днях российская певица, бывшая участница Дом-2 и его ведущая Ольга Бузова поделилась пикантным фото с места работы.