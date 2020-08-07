"Персиковая афера": Елена-Кристина Лебедь показала ягодицы на пикантном фото

Елена-Кристина Лебедь / Пресс-служба

Елена-Кристина Лебедь в красном купальнике показала попу и бедра на удачном фото.

Телеведущая Кристина Лебедь опубликовала откровенные формы в Instagram.

"Чьи-то мощи пофоткались с моим матрасом", - пошутила телеведущая, намекая на регулярную критику ее фигуры пользователями соцсетей.

Елена-Кристина Ледедь продемонстрировала накачанные бедра и ягодицы в подкатаном купальнике, так что видно, что они все еще белые и не загорелые.

Елена-Кристина Лебедь / Instagram

Елена-Кристина Лебедь / Instagram

"Это тупо кукла Барби ин риал лайф. Круто)", "Персиковая афера", "Скажите я тут нашла одну аферисту Елена-Кристина Лебедь она безумно красивая куда обратиться?", "Какая фигура, божее можно узнать , на что сделаны снимки?", "на обычный айфон)) фоткал коханый", "не могу понять как можно иметь такую фигуру?? Можно мне так Кристин", "Очень профессиональные фотки", "Куколка просто", - пишут в комментариях.

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