"Персиковая афера": Елена-Кристина Лебедь показала ягодицы на пикантном фото

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь поехала на Азовское море отдыхать, и показала поклонникам соблазнительные формы в ярком купальнике.
Елена-Кристина Лебедь в красном купальнике показала попу и бедра на удачном фото.
Телеведущая Кристина Лебедь опубликовала откровенные формы в Instagram.
"Чьи-то мощи пофоткались с моим матрасом", - пошутила телеведущая, намекая на регулярную критику ее фигуры пользователями соцсетей.
Елена-Кристина Ледедь продемонстрировала накачанные бедра и ягодицы в подкатаном купальнике, так что видно, что они все еще белые и не загорелые.
"Это тупо кукла Барби ин риал лайф. Круто)", "Персиковая афера", "Скажите я тут нашла одну аферисту Елена-Кристина Лебедь она безумно красивая куда обратиться?", "Какая фигура, божее можно узнать , на что сделаны снимки?", "на обычный айфон)) фоткал коханый", "не могу понять как можно иметь такую фигуру?? Можно мне так Кристин", "Очень профессиональные фотки", "Куколка просто", - пишут в комментариях.
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