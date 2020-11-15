Елена Степаненко ответила на слухи о заражении коронавирусом

Елена Степаненко / кадр с шоу

На днях в сети появилась информация, что юмористка Елена Степаненко заболела коронавирусом и находится дома на лечении.

С этим связывали то, что Степаненко "пропала" из поля зрения на некоторое время без объяснений. Однако Елена опровергла эту информация и сказала, что прекрасно себя чувствует.

"У меня нет никакого коронавируса. Сейчас снимаюсь в "Параде звезд". Все у меня прекрасно. Всем любви, счастья и радости, потому что Новый год придет, несмотря на COVID-19. Всем желаю здоровья!" — цитирует Елену Степаненко телеграм-канал Звездач.

Напомним, что накануне Нового года на фоне коронавирусного каранттина, российсие звезды разделились на 2 лагеря - одни, среди которых Меладзе и Пригожин, призывают бойкотировать "новогодние огоньки" и требуют денег за выступления.

Другие же, как, например Андрей Григорьев-Апполонов из "Иванушек", называют это абсурдом, и говорят, что бесплатные концерты нужны артистам, чтобы их не забывали.

Ранее коронавирусом заболела Холостячка из шоу 2020 года Даша Улянова.