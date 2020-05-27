Звезда Квартала показала игры с киской крупным планом

Элина Мбани / Instagram

Украинская актриса Вечернего Квартала Элина Мбани, которая играет с Еленой Кравец на Женском квартале, показала, что она вытворяет со своей киской дома.

Элина Мбани в Instagram показала как забавляется волосами со своей пушистой киской.

Элина Мбани показала кадры, записанные в спальне рядом с зеркалом, где она устроила игрища со своей рыжей киской - похоже, она использовала свою косичку, к кончику которой прицепилась киска. Она дергала волосы, и пыталась съесть косичку, а в конце Элина показала киску крупным планом.

Поклонникам явно понравилось представление, так как артистка точно получила удовольствие, и не только от прикола над соцсетями. Все любители кисок точно не смогли пройти мимо киски Элины в ее Instagram.

Элина Мбани играет в составе остальных актрис и актеров Женского квартала - шоу Елены Кравец, которое выходит параллельно с Вечерним Кварталом уже несколько лет. Последние пару раз Элина Мбани вместе с другими девушками участвовала в съемках новых выпусков Вечернего квартала от Студии Квартал 95.

Напомним, недавно Элина Мбани устроила черно-белую фотосессию в откровенном наряде, в котором засветила сочные ягодицы.