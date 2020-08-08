Звезда Квартала топлес показала сочную грудь в откровенной фотосессии

Элина Мбани / Instagram

Звезда Квартала Элина Мбани разделась для откровенной фотосессии для брэнда ?? ??? ?? ????? ????

Элина Мбани разделась топлес и примерила желтые "кошачьи" линзы для того, чтобы прорекламировать золотые украшения под их стать.

Элина Мбани позировала для фото крупным планом, частично прикрыв голую грудь руками, на которых надеты золотые перстни-украшения.

На другом фото она демонстрирует сочную грудь сверху вниз, привлекая внимание к золотым украшениям в волосах и на шее.

Кадры с Элиной показала Alena Mira в инстаграм, а также бэкстейдж съемок фотосессии с ней.

Еще на одном фото она позирует в полный рост топлес в прозрачной юбке, заинтриговав едва прикрытой грудью.

Элина Мбани / Instagram

Элина Мбани / Instagram

Элина Мбани / Instagram

Пока что неизвестно, где именно будут использованы фото с Элиной для новой коллекции бренда - на сайте они еще не появились.

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