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Звезда Квартала топлес взбудоражила откровенными фото

3 июня 2020, 07:09

Звезда Квартала Элина Мбани снялась в голой фотосессии верхом на лошади, и не оставила никого равнодушным.

Элина Мбани
Элина Мбани / Instagram

Украинская артистка и участница Вечернего квартала и Женского квартала винничанка Элина Мбани снялась топлес для откровенной фотосессии, которую показала в Instagram.

Элина Мбани снялась топлес без белья верхом на коне, и показала фото в своем Instagram.

Элина отметила фотографа - Олю Бирюкову и ферму с лошадьми рядом с Иподромом.

На фото Элина Мбани демонстрирует молодую грудь топлес без лифчика, прикрытую только прядями дредов - модной новой прической артистки.

В одних только черных кожаных штанах она сексуально позирует и демонстрирует самые соблазнительные позы.

  • Элина Мбани Instagram
  • Элина Мбани Instagram
  • Элина Мбани Instagram
  • Элина Мбани Instagram
  • Элина Мбани Instagram

Поклонники и подруги Элины написали ей массу комплиментов.

"Огонь", "Кайф", "Еліна, це кайф", "волосы, вообще- то, сзади должны быть", "Девочка выросла", - пишут в комментариях.

Ранее Вики Одинцова топлес показала сочную грудь для новой фотосесии в глянце.

Вечерний квартал новости шоу бизнеса
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