Эмили Ратаковски на развратных фото похвасталась новым цветом волос

Эмили Ратаковски / Instagram

Супермодель Эмили Ратаковски решила поэксперементировать со своим цветом волос, и стала блондинкой. 29-летняя модель-шатенка призналась, что никогда не делала таких кардинальных изменений со своей прической, и теперь радуется, как ребенок.

Свои откровенные фото в бикини Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram и в сторис.

"Я никогда в жизни не делала окрашивание волос и существенно не меняла их длину! Недавно отпраздновала свой день рождения и так счастлива, что вышла из карантина в новом свежем образе. Несомненно, это самое веселое, что когда-либо происходило с моей внешностью", - описала она свои эмоции.

На фото, на которых Ратаковски решила похвастаться новым цветом волос, она позирует в своем фирменном крошечном черном бикини, и демонстрирует пикантные подробности своей фигуры.

Поклонники также пришли в восторг от нового стиля Эмили Ратаовски, и засыпали ее комплиментами.

Напомним, что другая активистка - в России, снялась голой в знак протеста. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова поделилась полностью голыми фото в сети.