Эмма Уотсон выходит замуж - она засветила обручальное кольцо

Эмма Уотсон / Reuters

Знаменитая звезда Гарри Поттера Эмма Уотсон разожгла интерес к своей личной жизни после появления на выходных с обручальним кольцом на пальце.

Как сообщает The Sun, 30-летняя Эмма Уотсон была замечена со своим парнем Лео Робинсоном.

Актриса, которая серьезно занялась защитой прав женщин предпочитает скрывать подробности своей личной жизни, и не выносить на публику почти ничего. Почти все важные события в прессе узнавали после стараний папарацци.

Эмму Уотсон и Лео Робинсон были замечены в Лос Анджелесе во время прогулки. Девушка была в футболке со слоганом Femme Liberté, что переводится как "свободная женщина". И она передвигалась по Лос-Анджелесу на скутере.

Эмма вместе с Лео с 2019 года, и похоже, что кольцо не исчезнет в ближайшее время.

До этого их видели в лондонском районе Примроуз-Хилл в ноябре прошлого года.

Напомним, что Эмма Уотсон познакомила Лео Робинсона со своими родителями.

Хоть девушка недавно заявляла, что решила "стать партнершей для себя", ее отношения с недавним магнатом канабиса стремительно развиваются в сторону брака.

Как ранее сообщал Главред, серьезные отношения образовались у бывшего Холостяка Максима. Он показал трогательные фото с беременной девушкой.