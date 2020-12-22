"Эммануэль нашего времени": Даша Трегубова топлес взбудоражила фантазию

Даша Трегубова / Instagram

Телеведущая и актриса Дата Трегубова позировала в черно-белой фотосессии в объективе фотографа Анастасии Вдовченко. Свои фото она опубликовала в Instagram.

Даша позировала стоя в одних брюках. На первом фото - в лифчике, а на втором - без него. Девушка прикрыла свою грудь руками, и повернулась боком, так что видно, что она без белья.

"За последние пару дней я получила удивительно много сообщений от вас (даже подумала, что проходит какой-то флешмоб "напиши Даше") С комплиментами, благодарностями, признаниями. От некоторых были мурашки по коже. Может быть под конец года хочется благодарить его за все хорошее - не знаю)) но мне это правда очень приятно и важно. Спасибо вам, что вы со мной. Что смотрите, читаете, пишете. Без вас стихи не звучали бы, а фото не были бы такими смелыми", - пишет она

Даша Трегубова / instagram.com/dasha.tregubova/

Даша Трегубова / instagram.com/dasha.tregubova/

"Фото огонь. Даша ты супер, обожаю", "Естетика цих фото неймовірна", "Красивая такая", "Ти така прикольна шо капец.) Я тарчу від тебе Даша", "Эммануэль" нашего времени", "Сексуальная", "Вы - лучшая", - пишут ей поклонники.

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