"Эротично": холостячка Даша Улянова обнажилась на развратном фото

Победительница шоу Холостяк 2020 Даша Улянова показала откровенное фото, и сама засомневалась в уровне его пошлости.
Украинская блогер Даша Улянова, которая принимала участие в юбилейном 10 сезоне Холостяка, и очаровала холостяка Максима, показала поклонникам свое любимое развратное фото.
Даша Улянова призналась, что снимок ходит у нее в списке самых любимых, но внезапно она заподозрила, что он слишком откровенный и пошлый.
На фото она позирует в стрингах сидя на коробке топлес, демонстрирую во всей красе длинные сексуальные ножки, а сочную грудь прячет за своими длинными фирменными волосами. Девушка демонстрирует бедра и ягодицы, а также максимс своего загорелого тела, прикрывая самые интимные подробности.
"Когда-то я считала , что это мое самое лучшее фото , но сейчас мне оно кажется ужасно пошлым. Просто интересно , а как считаете вы?", - подписала она фото.
- "Очень сексуально и то что нужно всё скрыто. Дашуля очень красивая фигура",
- "Эротично, но не пошло",
- "Пошлое, но...шикарное",
- "Красивые эстетичные женские линии",
- "Пошло, но очень красиво",
- "Бог мой, какая фигурка. Если я настолько сильно тащусь- представляю, что чувствуют мужчины.. Чистый кайф",
- "Дашуля секси",
- "Сексуально, чувственно, но не пошло", - пишут ей в комментариях.
Ранее голая Tayanna показала, как купается в ополонке зимой на откровенном фото.