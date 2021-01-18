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"Эротично": холостячка Даша Улянова обнажилась на развратном фото

18 января 2021, 00:09

Победительница шоу Холостяк 2020 Даша Улянова показала откровенное фото, и сама засомневалась в уровне его пошлости.

Даша Улянова
Даша Улянова / Instagram

Украинская блогер Даша Улянова, которая принимала участие в юбилейном 10 сезоне Холостяка, и очаровала холостяка Максима, показала поклонникам свое любимое развратное фото.

Даша Улянова призналась, что снимок ходит у нее в списке самых любимых, но внезапно она заподозрила, что он слишком откровенный и пошлый.

На фото она позирует в стрингах сидя на коробке топлес, демонстрирую во всей красе длинные сексуальные ножки, а сочную грудь прячет за своими длинными фирменными волосами. Девушка демонстрирует бедра и ягодицы, а также максимс своего загорелого тела, прикрывая самые интимные подробности.

"Когда-то я считала , что это мое самое лучшее фото , но сейчас мне оно кажется ужасно пошлым. Просто интересно , а как считаете вы?", - подписала она фото.

Даша Улянова
Даша Улянова / Instagram
  • "Очень сексуально и то что нужно всё скрыто. Дашуля очень красивая фигура",
  • "Эротично, но не пошло",
  • "Пошлое, но...шикарное",
  • "Красивые эстетичные женские линии",
  • "Пошло, но очень красиво",
  • "Бог мой, какая фигурка. Если я настолько сильно тащусь- представляю, что чувствуют мужчины.. Чистый кайф",
  • "Дашуля секси",
  • "Сексуально, чувственно, но не пошло", - пишут ей в комментариях.

Ранее голая Tayanna показала, как купается в ополонке зимой на откровенном фото.

новости шоу бизнеса Холостяк 10 сезон онлайн Даша Улянова
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