"Эротично": холостячка Даша Улянова обнажилась на развратном фото

Даша Улянова / Instagram

Украинская блогер Даша Улянова, которая принимала участие в юбилейном 10 сезоне Холостяка, и очаровала холостяка Максима, показала поклонникам свое любимое развратное фото.

Даша Улянова призналась, что снимок ходит у нее в списке самых любимых, но внезапно она заподозрила, что он слишком откровенный и пошлый.

На фото она позирует в стрингах сидя на коробке топлес, демонстрирую во всей красе длинные сексуальные ножки, а сочную грудь прячет за своими длинными фирменными волосами. Девушка демонстрирует бедра и ягодицы, а также максимс своего загорелого тела, прикрывая самые интимные подробности.

"Когда-то я считала , что это мое самое лучшее фото , но сейчас мне оно кажется ужасно пошлым. Просто интересно , а как считаете вы?", - подписала она фото.

Даша Улянова / Instagram

"Очень сексуально и то что нужно всё скрыто. Дашуля очень красивая фигура",

"Эротично, но не пошло",

"Пошлое, но...шикарное",

"Красивые эстетичные женские линии",

"Пошло, но очень красиво",

"Бог мой, какая фигурка. Если я настолько сильно тащусь- представляю, что чувствуют мужчины.. Чистый кайф",

"Дашуля секси",

"Сексуально, чувственно, но не пошло", - пишут ей в комментариях.

Ранее голая Tayanna показала, как купается в ополонке зимой на откровенном фото.