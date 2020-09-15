"Эротично": Леся Никитюк покорила сеть упругими ягодицами

Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Леся Никитюк похвасталась привлекательной фигурой, которую раскрыла под крошечным розовым бикини, которое очень выгодно подчеркнуло все достоинства девушки.

Леся Никитюк в крошечном бикини показала аппетитные ягодицы и длинные стройные ноги в Instagram.

"Краще писати картини, ніж матюки на парканах і в ліфтах! Ні одне ні друге я не робила... а от розмальовувати я люблю. Дякую за можливість стати трішки художником", - пишет Никитюк.

На фото Леся с ровненькой спинок сидит на пирсе за столом рисует и курит кальян.

При этом девушка не только продемонстрировала тонкий стан, стройную фигуру и длинные ноги, но и сочные женские формы.

Поклонникам понравилась шикарная фигура Никитюк, и ее прикол с рисованием - на картинке, которую Никитюк якобы рисовала с пейзажа перед собой были лебеди и солнце. Про лебедей ей в комментариях написали много шуток.

Леся Никитюк / Instagram

"Рисовать картины покуривая кальян - как по-турецки", "А я где?",

"Леся, шо ти куриш? Де там чорні лебеді?",

"Очень эротично",

"Да это попка супер", "Леся, Вы великолепны!!!", "Шикарно",

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