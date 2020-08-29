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"Еще сиси": Светлана Лобода впечатлила откровенным фото

29 августа 2020, 07:49

Певица Светлана Лобода порадовала поклонников откровенными фото, на которых решила продемонстрировать, как она подкачала формы летом.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Певица Светлана Лобода поделилась горячими фото сочного тела в крошечном бикини.

Светлана Лобода в Instagram показала накачанную попу и сочную грудь.

"Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда. Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму. Как думаете летние тренировки пошли на пользу? Делитесь своими личными достижениями в комментариях", - пишет она.

На фото Лобода позирует в белом бикини на ниточках, кепочке и кроссовках, демонстрируя на двух разных фото аппетитные ягодицы и соблазнительные груди. Она показала во всей красе длинные стройные ноги и накачанный пресс.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram
Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

"Опять с голым задом? Мило", "2 детей и такая классная фигура. Да спорт нужен всем это дает такой заряд энергии и конечно тело мечты", "И сиськи. Или это вижу только я", "Мне кажется или под сисями есть ещё сиси?", "Жопка говорит, что прямо к цели )))", - пишут в комментариях.

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