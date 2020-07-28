Эшли Грэм топлес показала большую грудь во время кормления

Модель плюс сайз Эшли Грэм, которая находится в декрете, показала, как кормит грудью, и вызвала бурную реакцию подписчиков.
32-летняя модель Эшли Грэм решила побаловать поклонников своими откровенными фото, и напомнить о материнстве пикантными фотою
Эшли Грэм показала большую грудь в Instagram.
Она написала, что фото сделанное после водных процедур в бассейне.
На фото Эшли Грэм показывает вблизи кормление своего маленького сына Айзека. Активистка бодипозитива запечатлена лежащей на диване в расстегнутой рубашке без лифчика.
На нескольких фото она демонстрирует процесс с разных сторон, в том числе и продемонстрировав голую грудь.
В комментариях Эшли Грэм многие западные женщины пришли в восторг от смелости модели, хотя и сами поддерживают идею популяризации проблем материнства, и за естественность. Были и те, кто посчитал фото Эшли Грэм слишком откровенным.
Всего фото набрали более 792 тысяч лайков и тысячи комментариев.
Ранее дочь Михаила Добкина Алла показала пикантные фото, которые пришлись по душе ее поклонникам.