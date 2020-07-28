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Эшли Грэм топлес показала большую грудь во время кормления

28 июля 2020, 17:20

Модель плюс сайз Эшли Грэм, которая находится в декрете, показала, как кормит грудью, и вызвала бурную реакцию подписчиков.

Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram

32-летняя модель Эшли Грэм решила побаловать поклонников своими откровенными фото, и напомнить о материнстве пикантными фотою

Эшли Грэм показала большую грудь в Instagram.

Она написала, что фото сделанное после водных процедур в бассейне.

На фото Эшли Грэм показывает вблизи кормление своего маленького сына Айзека. Активистка бодипозитива запечатлена лежащей на диване в расстегнутой рубашке без лифчика.

На нескольких фото она демонстрирует процесс с разных сторон, в том числе и продемонстрировав голую грудь.

Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram
Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram
Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram

В комментариях Эшли Грэм многие западные женщины пришли в восторг от смелости модели, хотя и сами поддерживают идею популяризации проблем материнства, и за естественность. Были и те, кто посчитал фото Эшли Грэм слишком откровенным.

Всего фото набрали более 792 тысяч лайков и тысячи комментариев.

Ранее дочь Михаила Добкина Алла показала пикантные фото, которые пришлись по душе ее поклонникам.

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