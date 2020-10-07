"Это интимный процесс": Юлия Санина раскрыла райдер The Hardkiss

The Hardkiss - Акустика / Instagram

Райдеры звезд - всегда очень интересные, и иногда странные списки. О райдерах известных исполнителей ходят легенды - например, Пол Маккартни из Биттлз просит композиции цветов, где обязательно должны быть лилии сорта "Касабланка". Мадонна – новое брендовое сиденье для унитаза в каждый номер, где она останавливается. Адель нужны шесть металлических чайных ложечек. Дженнифер Лопес не может выступать без минеральной воды одной известной марки.

Группа The Hardkiss также каждый раз выставляет требования организаторам. Юлия Санина на съемках шоу "Дети против звезд 2", которую снимает Новый канал, рассказала, что у группы достаточно веганские предпочтения.Читайте такжеТанці з зірками 2020 смотреть онлайн полный 6 выпуск 4 октября

В райдер мы вписываем хумус с овощами. Также просим приносить в гримерку сухофрукты, – признается фронтвумен. – Просто концерты заканчиваются поздно, и нам нужна легкая еда, чтобы перекусить"

Участница Танці з зірками 2020, которая пришла на Новый канал соперничать со своей копией помладше отметила, что в их райреде преимущественно технические требования, которые появились в течении получения опыта концертов.

"Если честно, в нашем райдере больше технических заморочек, чем бытовых. Например, раньше мы не разрешали снимать на саундчеке. Сейчас тоже не любим, когда кто-то присутствует на репетиции, для нас это интимный процесс. Просим организаторов, чтобы перед выходом группы на сцену в зале было темно и тихо, чтобы мы не выходили под чью-то музыку, и чтобы нас долго не представляли, перечисляя все регалии".

Услышать уникальный голос фронтвумен группы The Hardkiss можно будет уже в среду 7 октября в 19:00 на Новом канале во время премьеры нового сезона "Дети против звезд".

На проекте Юлия Санина сразится с 9-летней девочкой в индивидуальном баттле по вокалу.

Напомним, что последний большой концерт The Hardkiss - Акустика прошел 4 ноября 2019.

После этого группа взяла паузу для обновления репертуара и выпустила уже несколько хитов, им один в коллаборации с Димой Монатиком.

Кроме того, The Hardkiss провел несколько "карантинных" концертов онлайн в урезанном составе.