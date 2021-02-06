"Это не гигиенично!": холостячка обольстительно раздвинула ноги на пикантном фото

Даша Улянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa/

Победительница шоу Холостяк 10 Даша Улянова, которая не сохранила отношения с пилотом Максимом после шоу из-за измен, показала сексуальное фото, сделанное в вечернем платье в необычной позе.

Даша Улянова в Instagram показала снимок, где она светит свою растяжку в полной красе. Даша в крошечном мини-платье с откровенным разрезом сделала такой шикарный шпагат в лифте, что ее ножки поражают воображение.

Она опубликовала кадр из фотосессии с Мироном Музой, с которым снималась еще в 2020 году - кадры из нее она показывала в декабре. Фотосессия проходила в гостинице во Львове.

Уляна не стала подписывать фото, но ее подписчики все равно одарили ее восторженными комплиментами.

Даша Улянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa/

"Боже , Даша, опять этот шпагат, ну все, отписка", "Когда уже замуж?)",

"Найкраща", "Ты самая прекрасная и так же у тебя самая прекрасная растяжка. Ты супер и я тебя целую всю и так же там",

"Это не гигиенично!", "Красотка",

"Безупречно", "Очень обольстительная",

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