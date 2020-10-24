"Это нечто!": Ирина Морозюк сексуально раздвинула ноги на пикантном фото

Ирина Морозюк / Instagram

Блогер Ирина Морозюк показала свое новое фото, которое сделала для рекламы с традиционной и всем известной фразой. Но больше всего поклонникам понравилось, что она примерила свои новые кроссовки с сексуальным боди, которое показало интимные подробности ее фигуры.

"Если кроссовки , то...", - написала она и поблагодарила магазин.

На фото Ирина присела на одно колено и сняла крупным планом кроссовки, но при этом в кадр так же попало и ее белое боди, которое выгодно подчеркнуло тело Морозюк, и натянулось во всех необходимых местах, так что поклонники были под впечатлением ее невероятной фигуры.

Они написали много комментариев на разных языках, и не только приличного смысла.

Ирина Морозюк / Instagram

"Дааа, Морозючка - это нечто!", "Nice cat", "Супер",

"Если на ночь...То только на Иришу Морозюк", "Солнышко самое милое....".

"Если жениться, то на Морозюк Ирине", "Огонь", "Ирка, класс",

"Там на беленьком, порезалась??"

Ранее экс-Nikita топлес показала развратные фото и впечатлила голой грудью.