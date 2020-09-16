"А родил-то кто?": Евгений Петросян показал сына

Евгений Петросян показал сына / 24СМИ

Евгений Петросня после долгих интриг, раскрыл своего годовалого сына, которого, как оказалось, ему родила жена.

75-летний Евгений Петросян в Instagram показал ребенка от 31-летней Татьяны Брухуновой.

"А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян!", - написал Петросян под фото.

Под снимком начали бурно поздравлять Петросяна, а кто-то даже отважился задать самый волнительный вопрос - чей сын.

Петросян не только лайкает все поздравления, но и заявил, что сына ему родила жена, подразумевая, вероятно, Татьяну Брухунову.

Евгений Петросян и сын / Instagram

Этим Петросян добавил еще больше интриги - его нынешняя жена должна была быть беременна в 2018 или 2019 году, но на фото, такого не было заметно.

"А родил-то кто?" - "Жена!"

"господи, ну ваше то какое дело, кто родил??",

"Ну раз выкладывают детей вместо внуков на всеобщее обозрение,, после того как оставил возрастную жену, с которой прожил много лет в любви и согласии,пусть представят миру,кто родил,понятно ,что сперматозоиды стимулировали ис кусственно,но что б 31 летняя деваха прибегала за помощью сурогата,это интересно.Я тоже жена и меня интересует,что себе позволяют мужики престарелые!",

"Тоже не понимаю, его мадам не была беременная , она постоянно в инсте, беременность не наблюдалась , если только они не научились делать детей из пробирки за сутки".

"Поздравляем всей семьёй!" - "Спасибо, дорогие!"

"Ваш!!!!", "Здорово как! Мои поздравления!",