"Писька видна": спортивная блогер засветила интимные подробности на фото

Спортсменка и блогер Евгения Мосиенко побаловала своих поклонников откровенными фото.
25-летняя киевлянка Евгения Мосиенко известна победами на соревнованиях по купальниках, и своими откровенными фото. Она снова удивила поклонников развратными фото, на которых засветила больше, чем нужно.
Евгения Мосиенко засветила сочное тело на откровенных фото между ног в своем Instagram.
"1 , 2 или 3 ? Не увеличивать фото!", - пишет она.
На фото она позирует в черном бикини, подняв ногу и оттопырив попу, при этом показав не только сочные ягодицы и стройные ноги, но и засветив место, где им природой положено встречаться.
На других фото она снялась и вовсе топлес.
"Поглощаю солнечные лучи", - подписала она фото топлес.
Евгения Мосиенко показала голую грудь, которую подставила солнцу, и прикрыла картинкой в виде Губки Боба, чтобы не быть забаненной в Instagram.
"Опять п*рдак", "Вареник санчи", "Там где писька видна, всегда хорошо)", "Увеличил, пися бритая", "У тебя большая и красивая площадь поглощения! ))", "Хороша чертовка", "силиконки соскииииии", "Уууу, бесстыжая", - пишут в комментариях.
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