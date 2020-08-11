"Писька видна": спортивная блогер засветила интимные подробности на фото

Евгения Мосиенко / Instagram

25-летняя киевлянка Евгения Мосиенко известна победами на соревнованиях по купальниках, и своими откровенными фото. Она снова удивила поклонников развратными фото, на которых засветила больше, чем нужно.

Евгения Мосиенко засветила сочное тело на откровенных фото между ног в своем Instagram.

"1 , 2 или 3 ? Не увеличивать фото!", - пишет она.

На фото она позирует в черном бикини, подняв ногу и оттопырив попу, при этом показав не только сочные ягодицы и стройные ноги, но и засветив место, где им природой положено встречаться.

На других фото она снялась и вовсе топлес.

"Поглощаю солнечные лучи", - подписала она фото топлес.

Евгения Мосиенко показала голую грудь, которую подставила солнцу, и прикрыла картинкой в виде Губки Боба, чтобы не быть забаненной в Instagram.

"Опять п*рдак", "Вареник санчи", "Там где писька видна, всегда хорошо)", "Увеличил, пися бритая", "У тебя большая и красивая площадь поглощения! ))", "Хороша чертовка", "силиконки соскииииии", "Уууу, бесстыжая", - пишут в комментариях.

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