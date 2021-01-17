"Фантастична жінка": голая Tayanna показала купание в ополонке зимой

Tayanna / Instagram

Украинская певица Tayanna, которая какое-то время была ведущей программы ЖВЛ на 1+1, и принимала участие в проекте Танці з зірками, ведет здоровый образ жизни, не ест мяса, и купается в ополонке. Как она это делает, девушка решила показать в Instagram.

Tayanna еще раньше призналась, что любит свое тело, следит за собой и не питает отвращения к обнажению. Теперь она продемонстрировала полную комбинацию на фото, сделанном зимой.

Татьяна Решетняк совершенно голая показала, как купается в зимней морозной воде. Для фото ее снимают сзади сбоку, и на снимке можно не только поучиться полезному занятию, но и насладиться невероятной фигурой и аппетитными формами певицы.

Tayanna не стала подписывать снимок, и не все поняли - это новый кадр, или сделанный в прошлом году? Но кое-кто отметил, что это вполне может быть репетиция купания на Крещение, которое Решетняк практикует уже какое-то время.

Tayanna / Instagram

"Фантастична жінка",

"АБалдеть)))) Репетиция на 19.01."

"Не холодно?"

"Жабенятко в ополонци",

"Красота", - пишут в комментариях.

Напомним, что официальная медицина ставит под сомнение целебные свойства купания в ополонке, поэтому не рекомендуем заниматься самолечением.

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