Филипп Киркоров / YouTube

Российский певец Филипп Киркоров на премьере клипа Ролекс с Давой, признался, что не носит маску, потому что уже переболел коронавирусом.

Филипп Киркоров, отвечая на вопрос, как ему удалось победить болезнь, упомянул изданию Дни.ру лишь двухнедельную самоизоляцию, после завершения которой, по его словам, тест показал отрицательный результат.

"Переболел бессимптомно и когда-нибудь расскажу эту душещипательную историю, как болел, как обнаружили, что было потом и что было во время. Больше в семье никто не болел, детей обошла напасть, так что я хорошо отделался. Зато антител теперь у меня очень много, так что я безопасен", – признался певец.

Поп-король не стал скрывать место "преступления", и сказал, что для здоровье важна правда.

"Это случилось в соседней стране, где я был недавно", – признался певец. Вероятно, речь идет о фестивале искусств Славянский базар в Витебске, где артист выступал в середине июля.

Филипп Киркоров переболел коронавирусом:

Там он провел всего несколько часов, но маску носил не постоянно. А во время открытия именной звезды на Аллее лауреатов и вовсе снял.

О том, что его не минула вселенская зараза, Киркоров сообщает без стеснения. "Главное – всегда говорить правду, – пояснил он. – Главное – здоровье!"

Напомним, что Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей переболели коронавирусом, и уже исцелились.

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