Фіолет - дата бесплатного концерта и когда смотреть онлайн

Фіолет - дата проведения концерта / Лора Молодець

Группа Фіолет с радостью приготовила онлайн-концерт для своих фанатом, чтобы развлекать их, пока они сидят дома на карантине, и напомнить, насколько важной остается самоизоляция во время коронавируса.

Яркие представители культурной интеллигенции и одна из самых концертирующих поп-рок групп Фіолет - ожидаемая поклонниками в каждом городе и городке.

В начале карантина Фіолет первыми анонсировали акустический live, который уже посмотрело более 10 000 зрителей. А 24 апреля на интернет-площадке Ukrainian Main Stream в прямом эфире впервые выступят full sound и споют любимые хиты. Концерт состоится для поддержания эмоционального состояния фанатов и самих музыкантов.Читайте такжеФронтмен ФІолет запустил онлайн новый проект для фанатов на карантине

"Музыка объединяла людей в сложные времена и поднимала моральный дух. Мы не можем петь на балконах, как это делают в Италии, у нас не такие балконы. Однако мы можем встречаться онлайн. Предлагаем каждому из вас включать на полную громкость колонки и танцевать, как только того хочет душа - освободить все негативные эмоции и гнев на ситуацию, в которой мы сейчас оказались. Встречаемся на сцене Ukrainian Main Stream 24 апреля!", - говорят музыканты.

Ukrainian Main Stream - это открытая площадка для интернет-стримов участников украинской шоу-индустрии, созданная с целью поддержать украинское творческое сообщество и работников ивент-индустрии в эти странно-интересные времена, предоставить им возможность продолжать работу и оставаться на связи с аудиторией.

Фіолет акустический сет смотреть онлайн:

Напомним, победители национального отбора на Евровидение 2020 Go-A проведут концерт онлайн 21 апреля.