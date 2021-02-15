Фитнес-модель похвасталась большой грудью на снимке из отпуска

Вероника Белик, известная фитнес-модель, даже нежась под яркими солнечными лучами в отпуске на Мальдивах, не забывает баловать армию фанатов откровенными фото.
Популярная фитнес-модель родом из Польши Вероника Белик опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (где у нее 3,1 миллиона фолловеров) новую фотографию из отпуска, который она проводит на Мальдивских островах.
На снимке девушка позирует в черном откровенном купальнике. Причем у Белик бюст очень большой и потому постоянно норовит вывалиться из бюстгальтера. Дополнила девушка свой пляжный образ бейсболкой, кокетливо повернутой козырьком к затылку.
К слову, сама Белик утверждает, что находится в отличной форме из-за регулярных занятий спортом. Тем не мене, ее пользователи Instagram часто подозревают в обработке фото для пущей красоты в программе Photoshop.
На данный момент аккаунт Вероники Белик очень популярен и с девушкой не так давно заключили рекламные контракты многие известные бренды ‒ в том числе Guess и New Balance.Читайте такжеГолая Светлана Бондарчук бесстыже показала аппетитную грудь и ягодицы
Напомним, ранее сообщалось:
- Солистка очередного состава герлз-бенда ВИА Гра Ульяна Синецкая побаловала поклонников пикантными снимками. Девушка в Instagram показала грудь и загорелое тело, едва прикрытое откровенным купальником
- До того Белла Хадид, несколько лет подряд имеющая статус самой красивой и востребованной модели, побаловала фолловеров купальными фото. Она опубликовала селфи из ванной. Для снимка Хадид минибикини и как бы похвасталась следами загара на груди.