Фитнес-модель похвасталась большой грудью на снимке из отпуска

Белик / Instagram / Veronicabielik/

Популярная фитнес-модель родом из Польши Вероника Белик опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (где у нее 3,1 миллиона фолловеров) новую фотографию из отпуска, который она проводит на Мальдивских островах.

На снимке девушка позирует в черном откровенном купальнике. Причем у Белик бюст очень большой и потому постоянно норовит вывалиться из бюстгальтера. Дополнила девушка свой пляжный образ бейсболкой, кокетливо повернутой козырьком к затылку.

К слову, сама Белик утверждает, что находится в отличной форме из-за регулярных занятий спортом. Тем не мене, ее пользователи Instagram часто подозревают в обработке фото для пущей красоты в программе Photoshop.

На данный момент аккаунт Вероники Белик очень популярен и с девушкой не так давно заключили рекламные контракты многие известные бренды ‒ в том числе Guess и New Balance.Читайте такжеГолая Светлана Бондарчук бесстыже показала аппетитную грудь и ягодицы

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