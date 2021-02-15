УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Фитнес-модель похвасталась большой грудью на снимке из отпуска

15 февраля 2021, 18:59
Прослушать новость
Остановить

Вероника Белик, известная фитнес-модель, даже нежась под яркими солнечными лучами в отпуске на Мальдивах, не забывает баловать армию фанатов откровенными фото.

Белик
Белик / Instagram / Veronicabielik/

Популярная фитнес-модель родом из Польши Вероника Белик опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (где у нее 3,1 миллиона фолловеров) новую фотографию из отпуска, который она проводит на Мальдивских островах.

На снимке девушка позирует в черном откровенном купальнике. Причем у Белик бюст очень большой и потому постоянно норовит вывалиться из бюстгальтера. Дополнила девушка свой пляжный образ бейсболкой, кокетливо повернутой козырьком к затылку.

К слову, сама Белик утверждает, что находится в отличной форме из-за регулярных занятий спортом. Тем не мене, ее пользователи Instagram часто подозревают в обработке фото для пущей красоты в программе Photoshop.

На данный момент аккаунт Вероники Белик очень популярен и с девушкой не так давно заключили рекламные контракты многие известные бренды ‒ в том числе Guess и New Balance.Читайте такжеГолая Светлана Бондарчук бесстыже показала аппетитную грудь и ягодицы

Напомним, ранее сообщалось:

  • Солистка очередного состава герлз-бенда ВИА Гра Ульяна Синецкая побаловала поклонников пикантными снимками. Девушка в Instagram показала грудь и загорелое тело, едва прикрытое откровенным купальником
  • До того Белла Хадид, несколько лет подряд имеющая статус самой красивой и востребованной модели, побаловала фолловеров купальными фото. Она опубликовала селфи из ванной. Для снимка Хадид минибикини и как бы похвасталась следами загара на груди.
женская грудь фитнес-модель большая грудь
Сейчас вы просматриваете новость «Фитнес-модель похвасталась большой грудью на снимке из отпуска». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Голос країни 11 сезон: как прошел 4 выпуск 14-02-2021: слепые прослушиванияГолос країни 11 сезон: как прошел 4 выпуск 14-02-2021: слепые прослушивания Телеведущая 1+1 топлес поразила красотой на эротическом фотоТелеведущая 1+1 топлес поразила красотой на эротическом фото "Пропорции идеальны": Ксения Мишина в купальнике показала сексуальные формы"Пропорции идеальны": Ксения Мишина в купальнике показала сексуальные формы "А почему бы и да?": Снежана Бабкина показала грудь на эротическом фото"А почему бы и да?": Снежана Бабкина показала грудь на эротическом фото Обнаженная Ирина Шейк показала на себе только золотое украшение на пикантном фотоОбнаженная Ирина Шейк показала на себе только золотое украшение на пикантном фото
Следующий материал

Последние новости

19:18
ВОЗ наконец утвердила вакцину от коронавируса, которую ждет Украина
19:07
У Зеленского рассказали о серьезных потерях Украины от оккупации Крыма Видео
19:04
"Условие МВФ": в Минюсте раскрыли детали законопроекта об увольнении Сытника
18:59
Фитнес-модель похвасталась большой грудью на снимке из отпуска
18:56
Менструальные циклы и луна: есть ли связь Видео
Реклама
18:54
Появились новые подробности грядущего хоррора от создателя Silent Hill Фото
18:40
Лаконичная стрижка на длинные волосы из 90-х врывается в моду на весну-лето Фото Видео
18:18
В Clubhouse забанили Владимира Соловьева Видео
18:02
В Укрэнерго назвали сроки отказа от импорта электроэнергии из России Видео
18:01
Резников раскритиковал Минские соглашения и заявил о модернизации Видео
17:47
4A Games представила расширенное издание Metro Exodus для ПК
17:32
Как варить кускус — самый вкусный и простой рецепт Видео
17:25
Игры в Украине могут существенно подорожать из-за "налога на Google" Видео
17:20
Во Франции призвали Украину не спешить с изменением Минских соглашений Видео
17:08
Механическая или элекрическая зубная щетка: врачи рассказали, что лучше Видео
17:07
В Африке вновь вспыхнула эпидемия вируса Эбола Видео
17:03
Удаленка из-за COVID-19 грозит школьникам одной из областей Украины Видео
17:00
Центр Киева сковали пробки: где проехать невозможно Видео
17:00
"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами
16:46
Обворовали на 3,5 млрд грн: тайный покупатель обнаружил, как нас дурят сети бытовой техники
Реклама
16:28
Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль Видео
16:16
Как похорошела трилогия Mass Effect – что нужно знать перед покупкой Видео
16:15
Врач назвал диетические хитрости, чтобы прожить дольше Видео
16:13
Когда детям можно пить кофе: эксперт назвала правильный возраст
16:05
Партия Порошенко выдвигает кандидатом в нардепы фигурантку дела Шеремета Видео
15:49
Илон Маск получил повестку в суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд Видео
15:42
У Зеленского назвали сроки действия фиксированной цены на газ Видео
15:27
В Слуге народа оценили шансы Украины протянуть этот год без транша МВФ Видео
15:20
В "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиков Фото
15:17
В Кремле оценили предложение Маска Путину
15:09
Инсайдеры раскрыли главные особенности iPhone 13 Видео
14:47
Китайские инвесторы Мотор Сичи намерены "сбить" с Украины еще больше денег Видео
14:39
Лавров заявил об унижении Евросоюза, и связал его с Украиной Видео
14:31
В России с молотка ушел скандальный памятник Аленке Видео
14:21
Создатели Clubhouse поделились планами по развитию нашумевшей соцсети
14:04
До -25 в Украине: синоптик назвал самые холодные области Видео
13:54
Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением Видео
13:52
Песков прокомментировал слова Путина о поддержке Россией Донбасса Видео
13:35
В Минсоцполитики рассказали, как подготовить украинцев к повышению тарифов Видео
13:20
В МИД ответили на обвинения в давлении на умершего посла Украины в КНР
Реклама
13:16
Бейонсе засветила пышные ягодицы в изысканной позе Видео
13:10
Перезапуск Silent Hill собирает вокруг себя новые слухи Видео
12:53
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
12:37
4-й канал заступился за скандального ведущего Дроздова и выдвинул обвинение нардепу Видео
12:34
Сотни украинцев застряли на экзотическом африканском острове Видео
12:32
Xiaomi представила в Украине доступные смарт-часы Mi Watch Lite Фото
12:31
Врач назвал три органа, которые могут болеть при раке простаты Видео
12:28
Необыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-лето: фото Фото Видео
12:14
Ждать ли доллар по 30 грн: как на курс валют в Украине повлияет вакцинация
12:13
Кто может полностью не платить за коммуналку: министр рассказала о льготе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять