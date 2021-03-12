Фитнес-модель показала фанатам тугую попу на сексуальном снимке

Вероника Белик, видно, прекрасно понимает, что поддерживать популярность среди многомиллионной армии фанатов можно только новыми и новыми откровенными фото.
Популярная фитнес-модель родом из Польши Вероника Белик опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (где у нее 3,1 миллиона фолловеров) новую фотографию, которую сделала в отпуске в экзотической стране.
На снимке девушка позирует в черном откровенном купальнике. При этом она стала к фотокамере так, чтобы фанаты могли рассмотреть в мельчайших деталях ее большие и тугие ягодицы. Фото очень быстро набрало больше 75 тысяч лайков восторженных фолловеров и почти полтысячи комплиментарных комментариев.
"Ловить первые лучи солнечного света", - подписала фото Вероника.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Солистка очередного состава герлз-бенда ВИА Гра Ульяна Синецкая побаловала поклонников пикантными снимками. Девушка в Instagram показала грудь и загорелое тело, едва прикрытое откровенным купальником
- До того Белла Хадид, которая несколько лет подряд имеет статус самой красивой и востребованной модели в мире, побаловала фолловеров купальными фото. Она опубликовала селфи из ванной. Для снимка Хадид минибикини и как бы похвасталась следами загара на груди.
- Новозеландская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл опубликовала в Instagram обнаженное фото в крошечных трусиках-стрингах и с голой грудью.
Автор: Дмитрий Видоменко