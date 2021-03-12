Фитнес-модель показала фанатам тугую попу на сексуальном снимке

Вероника Белик / instagram.com/veronicabielik/

Популярная фитнес-модель родом из Польши Вероника Белик опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (где у нее 3,1 миллиона фолловеров) новую фотографию, которую сделала в отпуске в экзотической стране.

На снимке девушка позирует в черном откровенном купальнике. При этом она стала к фотокамере так, чтобы фанаты могли рассмотреть в мельчайших деталях ее большие и тугие ягодицы. Фото очень быстро набрало больше 75 тысяч лайков восторженных фолловеров и почти полтысячи комплиментарных комментариев.

"Ловить первые лучи солнечного света", - подписала фото Вероника.

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