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Фротмен Бумбокс Андрей Хлывнюк заболел коронавирусом

9 октября 2020, 11:05

Знаменитый украинский музыкант получил положительный тест на коронавирус, о чем он поделился со своими фанатами.

Андрей Хлывнюк
Андрей Хлывнюк / Facebook

Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом, и при плохом самочувствии решил сделать ПЦР. Как оказалось, он пришел позитивный - об этом он и написал в своем Facebook 9 октября.

Однако, Хлывнюк заявил, чтобы о нем не волновались - самочувствие у музыканта как при сильной простуде, и он о себе позаботится.

Для тех, у кого есть возможность помогать, Хлывнюк предложил реквизиты девушки, которая помогает детям-сиротам на Востоке.

Напомним, группу Бумбокс создали в 2004 году Андрей Хлывнюк, Валентин Матерюк и гитарист Тартак Андрей Самойло. Группа исполняет песни в стиле хип-хоп, рэп, фант и альтернатива.

Настоящий взрыв популярности состоялся в 2006 году - вторая пластинка Family Business стала золотой и сделала группу очень популярной.

Бумбокс поют на украинском, российском языках, выступает в Западных странах.

Андрей Хлывнюк счастлив в браке и у него есть сын и дочка.

Напомним, что коронавирус подхватил Олег Винник и Алена Шоптенко - из-за этого музыкант вынужден был покинуть шоу Танцы со звездами 2020.

Андрей Хлывнюк коронавирус новости шоу бизнеса
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