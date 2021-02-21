Галкин спел Rammstein и голый сплясал на подоконнике

Максим Галкин / УНИАН

Известный российский комик и телеведущий Максим Галкин (и супруг легендарной поп-певицы Аллы Пугачевой) опубликовал в Сети видео с лукаво-эротическим душком. Ролик артист выложил в социальную сеть Instagram (там у него 8,8 миллиона подписчиков).

На обнародованном видео Галкин танцует в полумраке на подоконнике и поет легендарную песню Du hast индастриал-металл-группы Rammstein — причем псевдооперным голосом.

При этом у Галкина на голове была корона и обувь на ногах. А остальное тело, по всей вероятности, он оставил без одежды.

Меня достали с вопросами о Маске [популярное шоу с переодеваниями звезд на канале НТВ ‒ Главред] Вот мой ответ. Nein! Nein! Nein! Меня можно увидеть только на Первом в Точь-в-Точь [шоу схожего формата на Первом канале ‒ Главред]

Читайте также"Это монтаж? Мумия возвращается": Пугачева выглядит моложе Галкина

Напомним, ранее Главред сообщал: