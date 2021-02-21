Галкин спел Rammstein и голый сплясал на подоконнике

Комик и телеведущий Максим Галкин устроил для армии своих фанатов в Instagram весьма пикантную провокацию - с исполнением легенадарной песни.
Известный российский комик и телеведущий Максим Галкин (и супруг легендарной поп-певицы Аллы Пугачевой) опубликовал в Сети видео с лукаво-эротическим душком. Ролик артист выложил в социальную сеть Instagram (там у него 8,8 миллиона подписчиков).
На обнародованном видео Галкин танцует в полумраке на подоконнике и поет легендарную песню Du hast индастриал-металл-группы Rammstein — причем псевдооперным голосом.
При этом у Галкина на голове была корона и обувь на ногах. А остальное тело, по всей вероятности, он оставил без одежды.
Меня достали с вопросами о Маске [популярное шоу с переодеваниями звезд на канале НТВ ‒ Главред] Вот мой ответ. Nein! Nein! Nein! Меня можно увидеть только на Первом в Точь-в-Точь [шоу схожего формата на Первом канале ‒ Главред]
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Несколько российских СМИ сначала опубликовали, а затем удалили новости с пародией шоумена Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и президента РФ Владимира Путина.
- Материалы удалили Газета.ру, Лента.ру и Московский комсомолец. Издание The Bell утверждает, что СМИ испугались последствий после звонка из Кремля, поэтому оперативно сделали вид, что не заметили пародию Галкина и не публиковали ее вовсе.
- Позднее Галкин, как супруг легендарной советской поп-певицы Аллы Пугачевой, опроверг слухи о том, что она собирается участвовать в будущих выборах в Государственную Думу РФ.