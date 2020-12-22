"Где заказать?": Лиза Василенко показала пикантное фото в костюме из секс-шопа

Елизавета Василенко / instagram.com/elizabethvasilenko/

Украинская блогерка Лиза Василенко, которая поехала в Россию, поделилась откровенными фото, сделанными в костюме Деда Мороза как из секс-шопа - крошечная мини-юбка с трудом прикрывает ее формы, мини-топик открывает живот, и держится на крошечных бретельках. А образ дополняют новогодняя шапочка и высокие белые сапоги до бедер.

Девушка позировала на окне, подогнув ноги, и демонстрируя во всей красе все, что не прикрыл костюм. Также она использовала яркую красную помаду, которая особенно выделилась на снимках в Instagram.

Елизавета Василенко / instagram.com/elizabethvasilenko/

Елизавета Василенко / instagram.com/elizabethvasilenko/

Елизавета Василенко / instagram.com/elizabethvasilenko/

Елизавета Василенко / instagram.com/elizabethvasilenko/

"Мда вульгарно очень", "Блин ты на столько красива что, что я не могу, Ангелочек", "Ну, красиво же", "Я хочу себе такого деда мороза, где заказать?", "Красотка", "моя мармеладка", "Дедушка мороз я хочу ее на новый год", - пишут ей в комментариях.

Ранее Лиза Василенко засветила сочные формы в откровенной фотосессии для Victoria's Secret.