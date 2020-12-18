"Гендальф" вакцинировался американским средством от коронавируса

Иэн Маккеллен вакцинировался от коронавируса / Reuters

Звезда фильмов Властелин колец и Хоббит Иэн Маккеллен публично объявил, что привился от коронавируса, и дал комменарии нескольким изданиям.

Иэн Маккеллен прошел процедуру в университетской больнице Королевы Марии в Лондоне, сообщает ВВС.

В своем Twitter актер порекомендовал всем прививаться от коронавируса.

"Мне очень повезло, что мне сделали прививку. Я без колебаний рекомендую его кому-либо", - сказал он.

"Все, кто прожил столько же, сколько и я, – живы, потому что им были сделаны предыдущие прививки", – цитирует его слова NHS England and NHS Improvement.

Мужчина также добавил, что вакцинация была безболезненной и делал ему ее терапевт Фил Беннет-Ричардс.

Напомним, в начале декабря Великобритания стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса.

Как ранее сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 18 декабря, коронавирус в Украине с начала эпидемии заразил всего 944 381 человека. За 17 декабря у 12 630 украинцев нашли коронавирус.