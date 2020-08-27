"Гладенькая и увлажненная": Настя Каменских оголила тело в ванной и завела поклонников

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, порадовала поклонников горячим фото черном прозрачном наряде.

Настя Каменских в Instagram похвасталась сочными ягодицами.

"Любовь к себе, спорт, правильное питание и правильный уход - все это делает женское тело красивым и подтянутым. Одна из моих любимых домашних спа процедур - это скрабирование с эффектом холодного обертывания, которые за несколько минут подтягивает кожу, а ещё убирает отёчность. Для меня это очень важно - после перелетов или после многих часов в дороге, когда впереди концерт, хочется выглядеть. Да и просто находясь дома, устроить себе классный ритуал по уходу за собой - несколько минут мягко массировать своё тело мелкими частичками скраба и после - принять расслабляющий душ. Классный скраб нашла - он мягко отшелушивает, тонизирует кожу, убирает отеки и при этом содержит много масел, так что кожа после него гладенькая и увлажненная. Можно даже не наносить дополнительно крем после душа! А ещё расход у баночки небольшой, так что скраба хватит надолго!⠀Девочки,

делитесь вашими любимыми бьюти ритуалами", - рассказала Настя.

На фото Настя Каменских позирует в тончайшем прозрачном черном наряде похожем на пеньюар, в ванной, уже намокнув, и демонстрирую сочные ягодицы, которые не прикрыть таким прозрачным нарядом.

Девушка похвалилась длинными ножками и стройной фигурой.

Настя Каменских / Instagram

"попа кайф! люблю!", "На этот раз чего то скромно, где голая жопа?", "Пятки мм лизать", "Каменских не дразни Потапа!", "Мало!!! Попы...", "А депиляция зоны бикини?", - пишут ей в комментариях.

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