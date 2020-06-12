"Киска требует ласки": Глюкоза заинтриговала откровенным фото

Глюкоза / Instagram

Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза показала пикантное фото, которым сильно заинтриговала всех своих поклонников.

Глюкоза надела сексуальное полупрозрачное белье с дырочками, в котором, как показалось поклонникам, засветила голую грудь.

"Выход из карантина оказался не проще, чем вход. Теперь надо завести мотор и принять новую реальность. Мой совет - делайте это постепенно, оставьте как память о карантине утренние потягушки! Не вскакивайте сразу, дайте себе время на то, чтобы принять этот день!", - пишет она.

На фото она сидит на ногах в белом кружевном полупрозрачном боди, которое оголяет не только ее сочные ягодицы, но и оставляет место для фантазии по поводу груди певицы. На правую грудь она применила спецэффект, якобы сверкающего чего-то, и многие стали думать, что там Глюкоза засветила грудь.

Глюкоза / Instagram

"После секса, или до?", "Боги, с какой вы планеты, ангел", "Сладкая", "А чё не просто голая???", "Шикарная", "Киска требует ласки", "Очеровательно выглядишь)))", "Глю,ты как мороженка на вид-белоснежная и сладкая!", "Красавица", "Интуитивно я все равно увидел сосок", "И что за светлячок на груди? Зачем делать и выкладывать такие фото и скрывать на них что-то? В чём смысл? Хочется себя показать - добро пожаловать в Playboy!", - пишут в комментариях.

Ранее Полина Фаворская топлес завела развратным фото