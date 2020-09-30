Голая ангел Victoria's Secret показала беременность на интимном фото

Эльза Хоск / Instagram

Шведская модель Эльза Хоск призналась, что почти полгода успешно скрывала свою беременность, а теперь ангел Victoria Secret поделилась откровенными фото, на которых продемонстрировала не только шикарные формы, но и округлый живот.

"Какое-то время держала в секрете этого ангела в моем животе... Чувствую себя невероятно возбужденной и счастливой по поводу того, что скоро уменя будет ребенок и начнется новая глава жизни с мужчиной моей мечты !!!!

Полпути пройдено, Том Дейли", - пишет она.

На фотографиях Эльза Хоск позировала полностью голая, прикрывая интимные места белой пушистой шубой.

Девушка показала округлый живот, аппетитную грудь, стройную фигуру и длинные соблазнительные ножки.

Поклонники и друзья модели пришли в восторг - ее начали массово поздравлять с первенцем, и удивляться ее способности так долго скрывать факт беременности.

Также они не смогли не отметить красоту модели.

Меньше, чем за день фотосессия набрала 694 тысячи лайков и тысячи комплиментов - в том числе от звезд-коллег шведской модели.

Ранее танцовщица с шоу Танці з зірками на 1+1 показала откровенное фото, и заинтриговала поклонников отсутствием белья.