УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Голая Белла Хадид стыдливо прикрыла разврат цветочком

Знаменитая американская модель Белла Хадид снялась в невероятной фотосесии для популярного глянца.

27 июня 2020, 12:20
Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram

Самая красивая модель в мире показала все свои женские штучки в откровенной фотосессии для журнала I-D.

Беда Хадид снялась совершенно голая в кадре фотографа Мерта Атласа.

"Создание этих фотографий с этими моделями было очень забавным и по-настоящему сумасшедшим опытом. Самым странным было то, что я чувствовал себя более "лично" связанным с ними, создавая эту историю сейчас, чем до пандемии!", - рассказа он в интервью.

Всего в фотосессии приняло участие много моделе и мужчин и женщин - фото делались как на улице, так и в домашних условия - карантин же.

Белла Хадид смогла похвастаться сразу 2 фото в журнале. На первом она позирует с невероятным макияжем под аниме с розовыми волосами и огромными подведенными глазами. Совсем голенькая Белла Хадид пытается спрятать самые развратные части тела, прикрываясь цветочками на дереве. Какой вид остался сзади - остается только фантазировать.

Белла Хадид
Белла Хадид / I-D Magazine

На втором фото Белла Хадид уже одетая - она позирует с красным цветком, который прекрасно дополняет ее макияж и розово-красные волосы.

Белла Хадид
Белла Хадид / I-D Magazine

Ранее Maruv похвасталась упругими бедрами на пляжных фото

Белла Хадид новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Голая Белла Хадид стыдливо прикрыла разврат цветочком». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:20
Голая Белла Хадид стыдливо прикрыла разврат цветочком
11:59
Не в тестах дело: в МОЗ назвали неожиданную причину ухудшения статистики по COVID-19 Видео
11:55
Коронавирус в Украине и мире на 27 июня: за сутки заразились 168 тысяч человек Видео
11:54
Суд принял громкое решение по делу погоревшего на взятке экс-главы Кировоградской ОГА Видео
11:33
Угнали автомобиль - что делать в первую очередь
11:30
Украинцам грозит новое закрытие общественного транспорта: Шмыгаль назвал причину Видео
11:17
Евросоюз откроет "двери" для жителей 18 стран - СМИ Видео
11:08
Смерть костям и тонкой талии: популярная каша оказалась опасна для здоровья Видео
11:00
Погода в июле 2020: Укргидрометцентр обещает аномальную температуру Видео
10:40
С Днем Конституции – поздравления патриотичные на словах и в открытках
10:20
Резкий скачок COVID-19 в Украине: эпидемиолог назвала три причины Видео
10:06
Киеву и 12 областям приготовиться: Степанов анонсировал усиление карантина Видео
10:03
У Украины еще есть шанс вернуть умы молодежи на Донбассе и в Крыму мнение
09:40
Украинцам в июле готовят повышение тарифов на электроэнергию на 20% Видео
09:28
"Послевкусие" коронавируса: ученые рассказали, что болит после COVID-19 Видео
09:15
Харьковский миллионер погряз в судах и долгах – СМИ
09:08
Украину тряхнули сразу 2 землетрясения за сутки: как проверить свою область Видео
09:00
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля: за сутки более 900 больных Видео
08:45
Паводки на Западной Украине - отличный повод освоить миллионы мнение
08:45
Плохие прически, которые яростно портят волосы - фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять