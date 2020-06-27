Голая Белла Хадид стыдливо прикрыла разврат цветочком

Белла Хадид / Instagram

Самая красивая модель в мире показала все свои женские штучки в откровенной фотосессии для журнала I-D.

Беда Хадид снялась совершенно голая в кадре фотографа Мерта Атласа.

"Создание этих фотографий с этими моделями было очень забавным и по-настоящему сумасшедшим опытом. Самым странным было то, что я чувствовал себя более "лично" связанным с ними, создавая эту историю сейчас, чем до пандемии!", - рассказа он в интервью.

Всего в фотосессии приняло участие много моделе и мужчин и женщин - фото делались как на улице, так и в домашних условия - карантин же.

Белла Хадид смогла похвастаться сразу 2 фото в журнале. На первом она позирует с невероятным макияжем под аниме с розовыми волосами и огромными подведенными глазами. Совсем голенькая Белла Хадид пытается спрятать самые развратные части тела, прикрываясь цветочками на дереве. Какой вид остался сзади - остается только фантазировать.

Белла Хадид / I-D Magazine

На втором фото Белла Хадид уже одетая - она позирует с красным цветком, который прекрасно дополняет ее макияж и розово-красные волосы.

Белла Хадид / I-D Magazine

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