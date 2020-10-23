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"Показала жопку": голая Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные грудь и ягодицы

23 октября 2020, 01:42

Российская певица Полина Фаворская, которая после ухода из Серебра поет с группой Favlav, показала полностью обнаженное фото.

Полина Фаворская
Полина Фаворская / Instagram

Российская певица полина Фаворская показала голы фото из своей интимной фотосессии, и похвалилась поклонникам, что она отлично выглядит и без фотошопа.

Полина Фаворская сняла на видео свои фото, которые показывала на ПК, максимально приблизив камеру к экрану, а видео с комментариями своих ягодиц она разместила в сторис, которые уже не доступны онлайн.

"Мне фотки прислали для отбора, и посмотрите - какая у меня красивая попа без фотошопа? Отличная задница. Что у меня может поднять настроение? ЧТо у меня без фотошопа отличная жопа", - говорит она.

На фото, которое показала Полина, она позирует совершенно голая - девушка надела только обувь - гигантские серебристые сапоги до бедер.

Таким образом Фаворская показала сочные бедра и ягодицы, которыми особо похвасталась, худенький плоский живот и сексуальную грудь, которую она прикрыла руками.

Полина Фаворская
Полина Фаворская / Instagram
Полина Фаворская
Полина Фаворская / Instagram

Еще больше фото Полина показала в Instagram.

"Голая насквозь", - пишет она.

Полина Фаворская
Полина Фаворская / Instagram

"Мое тело прекрасно", - добавила она.

Полина Фаворская
Полина Фаворская / Instagram

"Что же ты делаешь, чертовка",

"Опять солистка из серебра показала жопку",

"Воу, почему девушки поворачиваются попой, но это выглядит так красиво? Как это работает?", "Вот это... опа",

Ранее Глюкоза показала пикантное фото с отдыхе на Мальдивах.

новости шоу бизнеса Полина Фаворская
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