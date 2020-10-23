"Показала жопку": голая Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные грудь и ягодицы

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица полина Фаворская показала голы фото из своей интимной фотосессии, и похвалилась поклонникам, что она отлично выглядит и без фотошопа.

Полина Фаворская сняла на видео свои фото, которые показывала на ПК, максимально приблизив камеру к экрану, а видео с комментариями своих ягодиц она разместила в сторис, которые уже не доступны онлайн.

"Мне фотки прислали для отбора, и посмотрите - какая у меня красивая попа без фотошопа? Отличная задница. Что у меня может поднять настроение? ЧТо у меня без фотошопа отличная жопа", - говорит она.

На фото, которое показала Полина, она позирует совершенно голая - девушка надела только обувь - гигантские серебристые сапоги до бедер.

Таким образом Фаворская показала сочные бедра и ягодицы, которыми особо похвасталась, худенький плоский живот и сексуальную грудь, которую она прикрыла руками.

Полина Фаворская / Instagram

Полина Фаворская / Instagram

Еще больше фото Полина показала в Instagram.

"Голая насквозь", - пишет она.

Полина Фаворская / Instagram

"Мое тело прекрасно", - добавила она.

Полина Фаворская / Instagram

"Что же ты делаешь, чертовка",

"Опять солистка из серебра показала жопку",

"Воу, почему девушки поворачиваются попой, но это выглядит так красиво? Как это работает?", "Вот это... опа",

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