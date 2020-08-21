Голая экс-солистка HiFi снялась в откровенной фотосессии

Татьяна Терешина / Instagram

Российская певица Татьяна Терешина, которая пела с HiFi, а потом перешла на сольную карьеру, и подрабатывала моделью, впечатлила поклонников откровенной фотосессией, в которой рассказала о шторах, но при этом позировала совершенно раздетой.

Татьяна Терешина в Instagram показала откровенные фото.

"Какие вам нравятся шторы в гостиной светлые или темные тона? Я всегда знала , что у меня в доме будет первый этаж исключительно светлый, когда я нашла чудо Евгению, которая возглавляет компанию, и она быстро определила нужный оттенок штор, сама придумала весь дизайн, замеры, все происходило без меня. И вот результат. Я 8 месяцев живу в такой стильной красоте. Как вам наша теплая белизна и матовость этого вида бархата?", - пишет она.

На фото она позирует то в черном купальнике, то голышом, демонстрируя в соблазнительных позах длинные стройные ножки в туфельках, и намекая на свою обнаженную сочную грудь.

Татьяна Терешина / Instagram

Татьяна Терешина / Instagram

Татьяна Терешина / Instagram

"Какие шторы???? Я смотрела только на Вас - вы невероятно красивая", "Ножки", "Безумно прекрасная", "Ой, а что на шторы надо было смотреть? Красотка", "Ого!!! Ого го!!)) да ты моя королева!!", "Ты бессовестно красивая", "Ноги от ушей", - пишут в комментариях.

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