Голая Хайди Клум показала забавы с собакой

Модель Хайди Клум показала откровенное фото, которое сделал ее муж Том Каулиц.
Голая Хайди Клум показала как она играет с собакой на полу.
Хайди Клум в Instagram показала, как голышом позирует с собачкой на полу.
Немецкий музыкант, участник группы Tokio Hotel Том Каулитц снял свою жену модель Хайди Клум полностью голой и с собакой на полу.
"Погнали, Антон, это понедельник!", - подписала фото модель.
Хайди Клум лежит на боку, продемонстрировав мужу аппетитные ягодицы, которые на фото закрыты эмоджи персика.
Рядом с голой Хайди Клум вытянулся песель, чью мордочку модель обнимает руками.
Девушка отключила комментарии к фото.
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Автор: Александр Галаджий