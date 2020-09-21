Голая Хайди Клум показала забавы с собакой

Хайди Клум / Instagram

Голая Хайди Клум показала как она играет с собакой на полу.

Хайди Клум в Instagram показала, как голышом позирует с собачкой на полу.

Немецкий музыкант, участник группы Tokio Hotel Том Каулитц снял свою жену модель Хайди Клум полностью голой и с собакой на полу.

"Погнали, Антон, это понедельник!", - подписала фото модель.

Хайди Клум лежит на боку, продемонстрировав мужу аппетитные ягодицы, которые на фото закрыты эмоджи персика.

Рядом с голой Хайди Клум вытянулся песель, чью мордочку модель обнимает руками.

Хайди Клум / Instagram

Девушка отключила комментарии к фото.

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