Голая Хайди Клум завела сеть игривыми фото

Хайди Клум / Instagram

Молодожены Хайди Клум и Том Каулитц проводят карантин дома. Модель сдала анализы на коронавирус, которые оказались негативными. Хайди Клум расслабляется дома, и загорает на солнышке, чем похвасталась в своем Instagram.

Хайди Клум презрела стыд и условности, и похвасталась голым телом под солнышком.

Хайди Клум позировала лежа на животе, и сняла пару черно-белых фото .На них видны только небо, немного деревьев за спиной, и шикарное тело.

Она опубликовала 3 фото-селфи, на которых продемонстрировала голенькие ягодицы, плечи, спину и намек на голую грудь, которую она очень удачно прикрыла полотенцем, на котором она лежит.

Девушка довольно улыбается, помахивает ножкой, сексуально выгибается и строит глазки, складывая губки "уточкой".

Поклонники пришли в восторг от голых фото Хайди, и завалили ее комплиментами на всех языках.

За 2 часа фото набрало почти 60 тысяч лайков и сотни комментариев.

Напомним, Ирина Шейк показала сочную грудь в прозрачном лифчике и трусиках.