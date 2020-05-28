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Голая Хайди Клум завела сеть игривыми фото

28 мая 2020, 19:50

Немецкая модель Хайди Клум показала домашние развратные фото без белья.

Хайди Клум
Хайди Клум / Instagram

Молодожены Хайди Клум и Том Каулитц проводят карантин дома. Модель сдала анализы на коронавирус, которые оказались негативными. Хайди Клум расслабляется дома, и загорает на солнышке, чем похвасталась в своем Instagram.

Хайди Клум презрела стыд и условности, и похвасталась голым телом под солнышком.

Хайди Клум позировала лежа на животе, и сняла пару черно-белых фото .На них видны только небо, немного деревьев за спиной, и шикарное тело.

Она опубликовала 3 фото-селфи, на которых продемонстрировала голенькие ягодицы, плечи, спину и намек на голую грудь, которую она очень удачно прикрыла полотенцем, на котором она лежит.

Девушка довольно улыбается, помахивает ножкой, сексуально выгибается и строит глазки, складывая губки "уточкой".

  • Голая Хайди Клум Instagram
  • Голая Хайди Клум Instagram
  • Голая Хайди Клум Instagram

Поклонники пришли в восторг от голых фото Хайди, и завалили ее комплиментами на всех языках.

За 2 часа фото набрало почти 60 тысяч лайков и сотни комментариев.

Напомним, Ирина Шейк показала сочную грудь в прозрачном лифчике и трусиках.

Хайди Клум новости шоу бизнеса
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