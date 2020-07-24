"Какое удовольствие": обнаженная Морозюк показала интимное фото, и рассказала об удовольствии

Ирина Морозюк / Instagram

Украинская блогер и бывшая жена украинского футболиста Морозюка Ирина, которая отдыхает с ним в Турции, показала полностью голое фото на побережье рядом с морем и горами.

Голая Ирина Морозюк показала интимное фото, и написала в Instagram, что приносит ей настоящее удовольствие.

"Самой простой и мобильной формой агрессивной человеческой общности является толпа... Это форма интеграции слабых против сильных, которые физически находятся в меньшинстве... Толпу объединяет как общая цель, общий интерес так и групповое психоэнергетическое поле. Толпы всегда были надежнейшим орудием политиков, диктаторов. Самым весомым аргументом борьбы за их власть. Все знают как это работает... выйти на площадь, принести пару мешков гречки, собрать там жаждущую толпу, выразить сочувствие к их проблемам и готовность их разрешить... В добавку обрисовать радужные перспективы и образ врага. Кинуть пару монет и призыв к сокрушению... И толпа сокрушит! Спортсмены ежедневно осуждаются в непрофессионализме, у звёзд и публичных людей ищут грязные трусы. Кто то тявкнул, толпа подхватила и гуй Гай... собаки лают, караван идёт... Политики - наоборот, нуждаются в толпе, как я писала выше, нет - толпы, нет оружия против оппонента... В толпе человеческое "я" растворяется. Когда она ощущает свою силу и безнаказанность - обладает отчаянной храбростью, но стоит только столкнуться с превосходящей силой, превращается в перепуганного труса.....Человек как и толпа, делит людей на "я хороший, он-плохой" / "мы-правы" значит "они - враги... Навязывают всеобщие понятия нормальности и не нормальности. Цепляют ярлыки: разделась - шлюха, не работает - содержанка, красивая - сосет (а к чему ещё пригодна?), если тату - зек, бокал вина - алкоголик и так можно перечислять вечно. Народ - парень дюжий, но злокозненный... Что касаемо меня: да, сколько людей, столько и мнений... и , конечно же, общая религия толпы. Но... какое удовольствие мне приносит быть свободной, не пытаться получить одобрение и войти в ряды большинства. Не терять свою индивидуальность... быть кем то, кто выходит за рамки шаблонов, кто создает конфликт стереотипов. Ибо если я буду как все, кто будет как я? С уважением И.М.", - пишет она.

На фото Ирина Морозюк лежит на животе совершенно голая, выставив сочные ягодицы и демонстрируя упругую незагорелую грудь, на которой выпирают соски.

В обнаженном виде девушка продемонстрировала все свои татуировки, в том числе и опоясующую ягодицы, которой обычно не видно на других фото.

Поклонники согласились с ее утверждением, и завалили Ирину комплиментами.

Ирина Морозюк / Instagram

"Блин это невероятно красивое фото. Кайфую от тебя", "Ирина,я считаю себя верующим человеком..,и в ваших фото.я ничего плохого не вижу...Это личная жизнь каждого человека", "Мудрая кошечка", "Солнышко", "Огонь, можно обжечься, тело богини", "Трусики дома забыла наверное от жара да ?", "Вот это я понимаю жара)", "Ірина, ти справді прекрасна, статура твоя супер, за тобою буде слідувати", - пишут в комментариях.

Ранее Анна Ризатдинова показала большую грудь на пикантном фото в провокационном наряде.