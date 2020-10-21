"Эротика": Голая Ирина Шейк едва прикрыла срамоту на развратном фото

Ирина Шейк / Instagram

Модель Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для знаменитого журнала Vogue, для которой она позировала в особняке Версаче по словам самой модели.

Ирина Шейк в Instagram показала развратное фото, которое стало обложкой знаменитого глянца.

"Просто делаю то, что делаю в саду Донателло Версаче. Такая счастливая быть в особенном доме Versace в Милане для этого ноябрьского номера", - пишет она.

На фото Ирина позирует голая в нише в живой изгороди, прикрывая свою сексуальную грудь и зону бикини.

Девушка, тем не менее, похвасталась идеальной фигурой, длинными ногам, и засветила белые следы от белья на загорелом теле.

Ирина Шейк / Instagram

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