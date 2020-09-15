Голая Ирина Шейк показала свою рыбешку

Ирина Шейк / Instagram

Российская модель Ирина Шейк показала провокационное фото сделанное со знаменитыми фотографами, известными как Мерт и Маркус.

Голая Ирина Шейк показала, как она позировала с огромной рыбиной в Instagram.

"Пошла на рыбалку, поймаю вас позже", - подписала фото Ирина.

На фото Ирина Шейк совершенно голая стоит спиной к поклонником демонстрируя сочные ягодицы и стройную фигуру. На ней надета маска для плавания, которую Ирина подняла вверх, ну а дальше начинаются декорации - огромная рыбина, которую она якобы держит в руках и пруд на природе.

Поклонники неоднозначно отреагировали на это фото, и кое-кто даже решил высказать свое негодование не комментарием в сторис, который видит только Ирина, а комментариями под последним постом, где Шейк позирует в очередной комбинации белья от бренда intsimissi, с которым давно работает.

Ирина Шейк / Instagram

К слову, это фото она тоже разместила в сторис - рассказав о новой модели своего любимого бренда. Это фото-сэлфи в зеркале, и девушка постаралась в нем передать все достоинства своей модельной внешности.

Фото она также опубликовала и в Instagram, так что под ним собралась масса комментариев. Русскоязычные подписчики неожиданно накинулись на Ирину с оскорблениями, и дразнилками про "милкшейк для Ирины Шейк". Другие пользователи отметили, что это бесполезно.

"Очень красивая Ирина,но как можно (в стори) выложить голую жопу на многомиллионную аудиторию?",

"люди пишущие про милкшейк или оскорбляя как то Ирину, не волнуйтесь она все равно не читает комментарии. конечно же вам всем по 8-13 лет, мозги выпали , в детстве роняли. соболезную".

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