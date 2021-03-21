Голая Ирина Шейк посветила сексуальными формами на пикантном фото

Ирина Шейк / instagram.com/irinashayk/

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в коллаборации Vogue Thailand и Chanel, и продемонстрировала свое потрясающее тело на откровенных кадрах, которые снимали для журнала Morelli Brothers.

Часть фото показал глянец в соцсетях, обнаженное фото опубликовала сама Ирина Шейк а самые пикантные фото показало агентство Morelli Brothers в Instagram. Они показали Ирину Шейк в шикарном черном платье и без него, скрытую за огромными буквами.

Также появилось видео с бэкстейджа, где Ирина стоит голышом и наклонившись, виляет ягодицами.

В фотосессии Ирина Шейк предстала с короткой стрижкой, похваставшись загорелым телом, которое не скрыла на многочисленных кадрах.

Поклонники, которые следят за Ириной в Instagram написали сотни комментариев на десятке языков, не жалея комплиментов и даже пошлых намеков для красотки.

Напомним, что на днях ведущая 1+1 сексуально показала грудь в фотосессии без лифчика в ванной.