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Maruv кусает локти: Кайя Гербер обнажилась на пикантных фото в латексе

Дочь модели Синди Кроуфорд ступила на следующую ступеньку славы и обнажилась на страницах знаменитого журнала - Vogue.

21 июля 2020, 20:20
Кайя Гербер
Кайя Гербер / instagram.com/luigimurenu

18-летняя Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, решила легально показать всем у миру свои сочные формы без белья, зато в нарядах из латекса и кожи

Кайю Гербер для обложки Vogue Japan снимал Luigi Murenu.

"Vogue Japan сентябрьская обложка от Luigi Murenu!! Спасибо всем, кто работал над моей последней фотосессией перед карантином, как мог. Трудно не пропустить работу, когда меня окружают так много талантливых людей. Луиджи и Янго, я очень люблю вас обоих. СПАСИБО", - написала она в подписи к фото, которое показала в своем Instagram

На фото Кайя позирует в черном и красном, а фото также черно-белые либо яркие только где есть цвет.

Она примерила и кружева и прозрачные нежные наряды, и даже откровенно-развратные латексные.

В особенности, на одной из версий обложек она в одних только высоких сапогах стоит на коленях совершенно голая, и прикрывает грудь.

На последнем фото голая Кайя лежит перед фотографом повернувшись и продемонстрировав сочную грудь, ягодицы и крошечное тату под правой грудью.

  • Кайя Гербер instagram.com/luigimurenu
  • Кайя Гербер instagram.com/luigimurenu
  • Кайя Гербер instagram.com/luigimurenu
  • Кайя Гербер instagram.com/luigimurenu
  • Кайя Гербер instagram.com/luigimurenu
  • Кайя Гербер instagram.com/luigimurenu
  • Кайя Гербер instagram.com/luigimurenu
  • Кайя Гербер instagram.com/luigimurenu
  • Кайя Гербер instagram.com/luigimurenu

Ранее блогерша Саша Спилберг снялась топлес.

Кайя Гербер новости шоу бизнеса
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