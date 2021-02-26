Голая Кристина Остапчук в ванной произвела фурор загорелыми формами

Кристина Остапчук / instagram.com/kristygor/

Украинская юрист, жена Владимира Остапчука Кристина продемонстрировала, что она не загорала топлес во время отдыха с возлюбленным.

Кристина Остапчук в Instagram показала себя голой во время приема ванны с пеной. Девушка продемонстрировала потрясающую фигуру, которая не была прикрыта пышной пеной. Кристина повернулась спиной к поклонникам, и они смогли оценить шикарный загар и сексуальную попу, которая выглянула из-под пены. На ванную она поставила бокал с шампанским.

"Извините, что я к вам спиной, развернуться не рискнула! Зачем мне 500 К подписчиков!!! ??", - пошутила она.

Кристина Остапчук / instagram.com/kristygor/

"Белая полоса, которую мы заслужили", "Огня в ленту", "Охохох", "Надзвичайно естетичне фото. Засмага, відтінок, легкі промені. Ну кайф же", "Уфф, Горячо", "Без бокала никуда", - пишут ей в комментариях.

Напомним, Владимир Остапчук и Кристина Остапчук поженились 15 октября после того, как перенесли свадьбу, переболев дома коронавирусом.

Более полугода назад стало известно, что Владимир Остапчук разводится с женой Еленой Войченко, с которой у него двое детей. Потом стало известно, что у него отношения с юристом Кристиной Горняк.

Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк во время празднование года отношения.

Ранее, экс-холостячка полностью обнажилась на провокационном фото.