"Какие огромные": Толкалина топлес показала необычные соски

Любовь Толкалина / Instagram

Российская актриса Любовь Толкалина снялась обнаженной на пляже, и нахально спровоцировала поклонников пикантными фото

Свои голые фото Любовь Толкалина показала в Instagram.

"Русалочка" - моя любимая сказка, и еще у меня сегодня вот такой купальник. Мы забрались в камушки на Царской тропе между Гаспрой и Ливадией и ХУЛИГАНИМ. Кто знает этот маршрут, признавайтесь", - пишет она.

На фото Любовь Толкалина позирует голая, засветив коленки, соблазнительные плечи, шею и сочную грудь, соски при этом прикрыв большими ракушками.

Она решила еще попозировать, принимая сексуальные и провокационные позы.

Любовь Толкалина / Instagram

Любовь Толкалина / Instagram

Любовь Толкалина / Instagram

"Морская царевна", "отличные соски", "Ах, Любовь, это без сомнения красиво!!", "Прелесть", "какие огромные гребешки!", "Отличный..купальник", "Красивой женщине есть что показать", "Фото огонь", "Необычный, природный купальник!", "Храбрая ты, Любаша", "Вы в любом наряде прекрасны, очень приятно смотреть на Ваши образы", - пишут в комментариях.

Ранее звезда Квартала Вера Кекелия показала сочные формы на пикантном фото.