Мадонна топлес показала грудь и свела поклонников с ума

Мадонна снялась топлес / Reuters

Американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница Мадонна развлекается недетским контентом. 61-летняя молодая мать показала голую грудь дома.

Мадонна опубликовала фото топлес в своем Instagram.

"У каждого есть костыль", - подписала она фото

На фото Мадонна в одних только черных трусиках и черной шляпке снимает свою голую грудь на селфи, облокотившись на костыль у себя в гостинной. При этом рук, которыми она прикрыла запрещенные в Instagram соски едва хватает - все запрещенное было прикрыто с точностью до милиметров.

Мадонна / Instagram

Поклонники пришли в бешеный восторг от голой Мадонны. За 5 часов фото набрало почти что полмиллиона лайков и тысячи комментариев в адрес голой груди певицы.

Напомним, что в 2003 году она выпустила детскую книгу с картинками (и сказками) под названием Английские розы, которая возглавила список бестселлеров.

Ранее Ирина Морозюк без белья засветила возбужденные соски.