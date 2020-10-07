Голая модель Victoria's Secret показала себя в душе самый пикантный момент

Знаменитая супермодель Алексина Грэм показала развратное фото, сделанное во время того, как она принимала душ, и свела с ума поклонников
30-летняя Алексина Грэм показала интимное фото из душа, и подняла настроение своим подписчиками.
Алексина Грэм похвасталась своей идеальной фигурой в Instagram.
"Понедельник...", - подписала она фото и добавила эмоджи махающей руки - "Понедельник, пока".
На фото Алексина стоит спиной к фотографу в стеклянной душевой кабинке, через которую просвечиваются все линии ее идеальной загорелой фигуры с белыми полосочками от трусиков на аппетитных ягодицах.
Поклонникам пришлась по душе фотография Алексины, и они забросали ее тысячами комплиментов типа "горячо", "когда день действительно хороший", "горячее некуда" и так далее на самых разных языках.
Напомним, что Алексина Грэм впервые вышла на показ Victoria's Secret в 2017 году, а в 2019 уже стала официальным Ангелом бренда.
Девушка родом из Великобритании и может похвастаться невероятным рыжим цветом волос. Она первая рыжая Ангел бельевого бренда.
Кстати, как рассказывала девушка, в школе ее гнобили за цвет волос.
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