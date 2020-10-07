Голая модель Victoria's Secret показала себя в душе самый пикантный момент

Алексина Грэм / Instagram

30-летняя Алексина Грэм показала интимное фото из душа, и подняла настроение своим подписчиками.

Алексина Грэм похвасталась своей идеальной фигурой в Instagram.

"Понедельник...", - подписала она фото и добавила эмоджи махающей руки - "Понедельник, пока".

На фото Алексина стоит спиной к фотографу в стеклянной душевой кабинке, через которую просвечиваются все линии ее идеальной загорелой фигуры с белыми полосочками от трусиков на аппетитных ягодицах.

Алексина Грэм / Instagram

Поклонникам пришлась по душе фотография Алексины, и они забросали ее тысячами комплиментов типа "горячо", "когда день действительно хороший", "горячее некуда" и так далее на самых разных языках.

Напомним, что Алексина Грэм впервые вышла на показ Victoria's Secret в 2017 году, а в 2019 уже стала официальным Ангелом бренда.

Девушка родом из Великобритании и может похвастаться невероятным рыжим цветом волос. Она первая рыжая Ангел бельевого бренда.

Кстати, как рассказывала девушка, в школе ее гнобили за цвет волос.

Ранее украинская супермодель снялась топлес и показала грудь крупным планом.