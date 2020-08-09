"Лежит и кайфует": Голая Надя Дорофеева разорвала сеть откровенным фото

Надя Дорофеева / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева показала интимное фото у бассейна на травке, для которого она полностью разделась.

Надя Дорофеева показала сочные формы на откровенном фото в Instagram.

"Это я так сильно люблю лето", - написала Дорофеева.

На фото Надя Дорофеева совсем голая лежит на газоне рядом с бассейном, не прикрытая ничем, кроме ее крошечных шортиков, которые кто-то добродушно бросил, чтобы прикрыть голую попу девушки.

Надя Дорофеева / Instagram

"Надя лежит и кайфует", "Я тоже люблю лето", "фото описывает мое настроение)", "Попу нащо закрила, я б пожарив таку рибку", - пишут ей в комментариях.

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