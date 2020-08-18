Голая Настя Каменских свела с ума поклонников сочными формами и откровенным фото

Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, показала очень откровенное фото на природе в Instagram, и рассказала о еще одной стороне своей жизни, связанной с природой.

"Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой. Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем.У меня есть традиция - каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас. Только я и природа, и ничто - ни одежда, ни мысли, ни окружающие - не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений. Стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом. Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает. Сегодня решила поделиться с вами таким необычным для некоторых людей, но таким важным лично для меня путешествием. Это встреча с внешним и моим внутренним миром, который с каждым днем жизни все интереснее и интереснее изучать. Как же важны для меня такие дни, ведь побыв наедине с природой и собой, чувствуешь, что приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли и открывается особое озарение", - пишет она о роли природы в своей жизни, и чувствах, которые она вызывает.

На фото Настя позирует на поле совершенно голая и с распущенными волосами,прикрывая одной рукой грудь и повернувшись к фотографу спиной - во всей красе засветив сочные ягодицы, стройную соблазнительную фигуру и длинные ножки.

Настя Каменских / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг от голой Насти Каменских, и забросали ее комплиментами

"Прочитала "я обожаю тело" тут ни о чем больше не подумаешь при виде такой Красоты", "Очень красиво", "жемчужина", "очень нежно", "Ведьма!", "в смысле Маргарита перед балом у Воланда!", "Все гармонійно з природою", - пишут в комментариях.

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