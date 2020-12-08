Голая Оля Цибульская сделала провокационное селфи в ванной

Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya/

Певица Оля Цибульская, которая недавно позировала в прозрачном белье с упругой попой подруги, поделилась новым фото во время приема ванны.

Голая Оля Цибульская заинтриговала поклонников своими пикантными фото, которые она сделала ночью. Певица показала в своем Instagram, как принимает ванную, а прикрыла свои сексуальные формы при этом лишь маленьким полотеничком.

Оля Цибульская предложила присылать ей эмоджи в виде поцелуев тем, кто не спал во время публикации фото.

На снимках девушка продемонстрировала отменную прическу и легкий макияж, который подчеркивает ее выразительные глаза. Кроме макияжа на Оле Цибульской не было ничего - она показала это на втором фото, сделав селфи на коленках в воде. Для этого она прикрыла обнаженное тело и грудь фиолетовым полотенцем.

Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya/

Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya/

Поклонники прислали ей не тол ко поцелуйчики в комментарии, но и слова восхищения или непонимания.

"Яка краса", "Обожнюю", "Тобі дорога в порно індустрію, а не в музику", "Красотка! Глазиша", "Красуня", "Дівчинка-красунька!)", "Хорошая девочка", "Це для більшої уваги", - пишут ей в комментариях.

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