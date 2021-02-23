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Голая супермодель после душа забыла прикрыться полотенцем на горячем фото

23 февраля 2021, 07:09

Победительница шоу Топ-модель по-украински Таня Брык полностью обнажилась и раскрыла секрет своей сексуальности.

Таня Брык
Таня Брык / instagram.com/tatyana_bryk/

Украинская модель, победительница проекта Супер топ-модель по-украински Таня Брык свалила наповал своих поклонников очень интимным фото, на котором предстала полностью голая после душа.

Таня Брык в своем Instagram выложила обжигающее фото, на котором позирует голая, лишь слегка прикрыв свои прелести полотенцем. Девушка позирует так, что на фото обрезано тело от бедер до шеи. Она выгнулась, и левой рукой попыталась прикрыть голую грудь, в то время как правой придержала полотенце внизу, чтобы закрыть самые интимные подробности своей фигуры. Таня похвасталась спортивной фигурой, тонкой талией и всеми женскими "штучками".

Девушка призналась, что такое откровенное фото решила использовать, чтобы ответит на многочисленные вопросы о своем питании.

"Могу сказать: сейчас я практически в том теле, котором хочу быть. В своей жизни я проходила через многое: и голодовки, и жесткие диеты и даже иголки в уши вставляла...", - говорит она.

Однако, Таня Брык подчеркнула, что ей помог четкий контроль.

"Я просто на глаз могу померять сколько примерно ккал. Последний прием пищи у меня в 4-5 часов. Первый в 5:45-6:00 утра", - откровенно призналась она.

Оказывается, она практически не употребляет молочные продукты, за очень редкими исключениями, ест мало мяса, и делает упор на морепродукты.

Таня Брык
Таня Брык / instagram.com/tatyana_bryk/

Поклонники явно были благодарны за советы модели, и никто не смог пройти мимо, чтобы не похвались ее идеальную фигуру. Девушка также раскрыла свои параметры на данный момент - это 82/64/93

  • "Боже какая же вы красивая",
  • "Идеальная",
  • "Занадто відверто",
  • "Татьяна Вы не только красивая, но и добрая, глубокая, нежная. Любви Вам."
  • "Як можна бути такою ідеальною?"
  • "Ммм, какая сексуальная Танечка",
  • "Безумно красивое тело", - пишут ей в комментариях.

Ранее Миша Романова показала грудь фанатам в мини-платье.

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