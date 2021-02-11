Голая Светлана Бондарчук бесстыже показала аппетитную грудь и ягодицы

Светская львица Светлана Бондарчук скучает дома во время снегопада, и публикует эпатажные голые фото с отдыха в теплых странах во время своего отпуска.
Российская журналистка и светская дама Светлана Бондарчук не может себе отказать в удовольствии эпатировать публику откровенными фото своей шикарной фигуры. Она не считает, что стоит стесняться своей красоты, и время от времени радует поклонников дерзкими снимками иногда даже голышом.
В своем Instagram Светлана Бондарчук опубликовала новые горячие фото, на которых купается в море совершенно обнаженная.
Светлана Бондарчук показала фото авторства Сергея Харченко, с которым купалась полностью нагишом - девушка позировала и крутилась под водой, прикрывая голую грудь, но сквозь прозрачную воду она показала все подробности прекрасной фигуры, и даже засветила грудь на фоне солнца.
"Пока идет снег, помечтаем", - написала она, и добавила тег на Сергея Харченко.
- "Красота какая",
- "Замечательные фотки",
- "Один прыщик видно",
- "И сиди тут додумывать, что там ...."
- "Шикарна",
- "Роскошная Светлана",
- "Богиня",
- "Сисечки красивые", - пишут ей в комментариях.
Напомним, что недавно друг выложил в Сеть откровенное фото Светланы Бондарчук без трусов.