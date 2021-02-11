Голая Светлана Бондарчук бесстыже показала аппетитную грудь и ягодицы

Светлана Бондарчук / instagram.com/a030aa/

Российская журналистка и светская дама Светлана Бондарчук не может себе отказать в удовольствии эпатировать публику откровенными фото своей шикарной фигуры. Она не считает, что стоит стесняться своей красоты, и время от времени радует поклонников дерзкими снимками иногда даже голышом.

В своем Instagram Светлана Бондарчук опубликовала новые горячие фото, на которых купается в море совершенно обнаженная.

Светлана Бондарчук показала фото авторства Сергея Харченко, с которым купалась полностью нагишом - девушка позировала и крутилась под водой, прикрывая голую грудь, но сквозь прозрачную воду она показала все подробности прекрасной фигуры, и даже засветила грудь на фоне солнца.

"Пока идет снег, помечтаем", - написала она, и добавила тег на Сергея Харченко.

Светлана Бондарчук / instagram.com/a030aa/

Светлана Бондарчук / instagram.com/a030aa/

Светлана Бондарчук / instagram.com/a030aa/

"Красота какая",

"Замечательные фотки",

"Один прыщик видно",

"И сиди тут додумывать, что там ...."

"Шикарна",

"Роскошная Светлана",

"Богиня",

"Сисечки красивые", - пишут ей в комментариях.

Напомним, что недавно друг выложил в Сеть откровенное фото Светланы Бондарчук без трусов.